Экспорт зерна через порты Кубани с начала года снизился в два раза

Экспорт зерна через порты Краснодарского края за девять месяцев 2025 года снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С января по сентябрь 2025 года было экспортировано 19,9 млн тонн зерна, в том числе 18,2 млн тонн пшеницы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Продукцию поставляли в 57 стран. За тот же период 2024 года через порты региона отправили 41 млн тонн зерновых, из которых 34 млн тонн составила пшеница. Таким образом, показатели снизились вдвое и в 1,9 раза соответственно.

С начала нового сельскохозяйственного сезона, стартовавшего в июле 2025 года, экспорт зерновых культур из Краснодарского края составил 9,9 млн тонн. В этот объем вошли 8,2 млн тонн пшеницы, 1,5 млн тонн ячменя, 89 тыс. тонн кукурузы и 35,8 тыс. тонн рисовой крупы.

В регионе расположен один из крупнейших российских портов – Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. По итогам 2024 года на внешние рынки было отгружено 55 млн тонн зерна и продуктов его переработки (+7% к уровню предыдущего года).

