В Анапской школе №11 идет подготовка будущих аграриев и педагогов

В селе Супсех Анапы продолжается работа по подготовке школьников к профессиям, востребованным в регионе. Временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева посетила школу №11, где обсудила с педагогами развитие профильного обучения, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Школа является базовой площадкой по направлению «Агрошкола — как новая сетевая модель повышения качества образования и реализации инноваций» и участвует в краевом проекте «Агроклассы 2.0». Здесь старшеклассники осваивают основы растениеводства, современные технологии и принципы инженерии.

Директор школы Павел Сивков показал гостям теплицу, восстановленную при поддержке депутатов Николая Мораря и Игнатия Рябченко. Ученики агроклассов самостоятельно собрали гидропонную установку, где выращивают саженцы винограда и роз. На территории Супсехского округа школьники высадили более 3 тыс. деревьев и кустарников.

Образовательное учреждение сотрудничает с Анапским сельхозтехникумом, заповедником «Утриш», агрохолдингом «Сады Бужора», а также предприятиями «Зеленстрой» и «Абрау-Дюрсо». После окончания школы многие выпускники планируют поступать в Тимирязевскую сельхозакадемию и Кубанский аграрный университет.

Помимо аграрного направления, здесь реализуется социально-педагогический профиль, где готовят будущих учителей и социальных работников. Светлана Балаева подчеркнула, что аграрной отрасли Кубани необходимы молодые специалисты, способные обеспечить развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность региона.

Всего в анапских школах действует около 100 профильных классов — инженерных, медицинских, аграрных, педагогических, а также по направлениям IT, туризма, МЧС и других сфер.

Мария Удовик