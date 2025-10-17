В Ростове завершили ремонт пострадавшего от БПЛА многоквартирного дома

На улице Лермонтовской в Ростове-на-Дону завершили ремонт многоквартирного дома, пострадавшего от БПЛА. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Договор подряда на ремонт кровли и фасада заключили в конце августа. Все строительно-монтажные работы специалисты выполнили досрочно.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 14 августа повреждения получили почти 3 тысячи квартир в 30 домах. Больше всего пострадала многоэтажка на ул. Лермонтовской, где были частично разрушены кровля и стена, а также парапет.

Мария Хоперская