ZENITH: Ваш персональный зенит на Черном море

В мире, где истинная роскошь — это ощущение гармонии, рождается место,

воплотившее эту идею. ZENITH Resort Hotel & Spa 5* — больше, чем отель.

Это философия, облеченная в архитектурные формы, где все подчинено одной цели — возвести ваш отдых на качественно новую высоту.

Название отеля — его ДНК и обещание. Это стремление к абсолюту, которое живет в каждой детали: от безупречного сервиса, предвосхищающего ваши желания, до современного дизайна с панорамными видами, стирающими грань между интерьером и бескрайним морем.

Здесь вы оказываетесь в центре персональной вселенной заботы. Ваше утро может начаться с тренировки в зале на 6-м этаже с видом на горизонт, заряжающей не только тело, но и душу. А день — продолжиться ритуалом обновления в SPA-комплексе площадью 1700 м. Погрузитесь в целебную прохладу 60-метрового термального бассейна с выплывом на открытое небо, откройте тайны пяти видов хаммамов или доверьтесь силе «искусственного солнца» — уникальной технологии, восстанавливающей ваши внутренние ритмы.

Гастрономия в ZENITH — это настоящее шоу. В ресторане «Moon» на ваших глазах рождаются кулинарные шедевры, а панорамные окна делают море почетным гостем вашего стола. После вечера, наполненного изысканными вкусами, вас ждет магия живых выступлений в амфитеатре или путешествие в виртуальные миры Game-центра "Cosmos Star".

Расположенный на первой линии, в 50 метрах от собственного песчаного пляжа, отель предлагает и передовые технологии: от зарядной станции для электромобилей до интеллектуального оснащения номеров.

ZENITH — это искусство достигать пика во всем. Ваш личный зенит гармонии, энергии и безупречного сервиса уже ждет вас.

Сделайте первый шаг к своему идеальному отдыху:

Бесплатная горячая линия: 8 800 301 44 66

WhatsApp: 8 988 134 51 13

Официальный сайт: zenith-anapa.ru

ИП ДИМОЕВА МАРФА ИЛЬИЧИНА