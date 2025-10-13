Экс-глава ГИБДД Московского района получил условный срок за взятки в виде услуг такси

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника ОГИБДД по тому же району Дмитрия Аведикова к пяти годам условно за взятки в виде услуг такси на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 годы Аведиков, будучи сначала замначальника, а потом и начальником районного ГИБДД, договаривался с таксопарками о том, что он и его подчиненные не будут привлекать к ответственности водителей такси за нарушения правил дорожного движения и совершение ДТП. За это полицейский получал взятки в виде услуг такси от представителей «Главного Парка» и ООО «Транс-Миссия».

Помимо условного срока, суд назначил Аведикову штраф в 5 млн рублей и запрет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти, на 6 лет. Также его лишили звания подполковника полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководителей угрозыска Московского района Петербурга задержали по делу о мошенничестве.

Артемий Чулков