В Анапе не нашли новых следов мазута

В Темрюкском районе и Анапе не обнаружили новых выбросов мазута, несмотря на недавний шторм. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации оперативного штаба региона, на Черноморском побережье в районе Анапы и Темрюка продолжаются регулярные мониторинги. В период с 15 по 17 октября на береговой линии не было найдено новых выбросов нефтепродуктов.

На этой неделе в Анапе приостанавливали механизированную очистку пляжей из-за намокшего в результате шторма песка. (см. «Ъ-Новороссийск» от 16 октября 2025 года).

София Моисеенко