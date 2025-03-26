Работа у них такая

В Ростове-на-Дону завершено рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении 23 предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено). Четырнадцать мужчин, служивших в нем в разное время и на разных должностях, и девять женщин, работающих в основном поварами, признаны виновными в насильственном захвате власти в ДНР, а также в участии в террористической организации. Фигурантам назначено от 13 до 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание будут только 12 мужчин, поскольку 11 человек ранее были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд огласил приговор участникам запрещенного «Азова». Фигуранты признаны виновными по ст. 278 (насильственный захват власти) УК РФ и ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ. Им назначено от 13 до 23 лет колонии.

Изначально в деле было 24 фигуранта. За время судебного следствия один из подсудимых, Александр Ищенко, умер в российском СИЗО, производство по его делу было закрыто. Еще двое мужчин и девять женщин были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными. Они осуждены заочно. Таким образом, отбывать наказание в российских колониях будут 12 мужчин.

В числе осужденных — военнослужащие подразделения Национальной гвардии Украины, взятые в плен или задержанные после начала специальной военной операции. Так, Олег Жарков был захвачен в марте 2022 года при выходе из военного городка в Мариуполе, Артур Грецкий — на территории комбината «Азовсталь» в апреле 2022 года, Алексей Смыков — покидая зону боевых действий после получения множества ранений. Недалеко от территорий, где шли боевые действия, также в 2022 году были пойманы участники подразделения Александр Мероченец и Никита Тимонин.

Часть осужденных является бывшими участниками запрещенной организации. Александр Ирха был задержан у себя дома в Мариуполе народной милицией ДНР в апреле 2022 года в связи с тем, что служил в танковом подразделении террористического «Азова» в 2015–2020 годах. Также бывшими членами отряда являются Александр Мухин, Анатолий Грицык, Ярослав Ждамаров, Олег Мижгородский, Олег Тышкул и Артем Гребешков, которые уволились из него в период с 2018 года по 2021-й.

Заочно осужденные фигурантки дела, вернувшиеся на Украину в рамках обмена, работали в основном поварами.

На допросах обвиняемые признавали, что служили в подразделении, которое по иску Генпрокуратуры России было запрещено Верховным судом только в августе 2022 года, но настаивали, что не занимались террористической или другой противоправной деятельностью. Многие из них заявляли, что считали службу обычной работой и шли на нее в основном ради стабильной зарплаты и из желания решить семейные проблемы. Например, собрать денег на лечение родственнику или дать высшее образование ребенку.

Мария Иванова