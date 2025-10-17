Поезд Петербург — Севастополь задерживается на 4,5 часа после атаки БПЛА на Крым

Железнодорожный состав №007 «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга в Севастополь 15 октября задерживается на 4,5 часа, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». С вечера 16 октября до утра 17 октября Крым атаковали БПЛА, повреждены несколько электроподстанций.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также задерживаются поезда:

№092 Москва — Севастополь, отправлением 15 октября, — на 2,5 часа;

№316 Адлер — Симферополь, отправлением 16 октября, — на 2 часа;

№195 Москва — Симферополь, отправлением 15 октября, — на 1 час;

№162 Пермь — Симферополь, отправлением 14 октября, — на 1,5 часа.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что шесть следующих в Петербург и из него поездов задержали из-за падения обломков БПЛА.

Артемий Чулков