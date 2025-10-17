При атаке БПЛА в Крыму повреждены несколько электроподстанций

Республика Крым подверглась атаке ВСУ. При ударе дронов повреждены несколько электроподстанций на территории региона. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По словам господина Аксенова, сейчас на месте повреждений ведутся восстановительные работы. Подробнее об окончании ремонта и сроках подключения электричества будет известно чуть позже на официальных ресурсах правительства республики, заверил он.

Глава Крыма призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Всего за прошедшую ночь над территорией региона были сбиты 32 беспилотника.