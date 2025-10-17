Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова

По решению суда на имущество и банковские счета экс-заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова наложили арест. Он проходит обвиняемым по уголовному делу в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и его бывшего генерального директора Максима Басова. Об этом сообщил ТАСС.

Сергею Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) от Вадима Мошковича. Она могла быть дана в виде охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Следствие полагает, что передача дорогостоящего подарка состоялась в 2019 году и была предназначена за общее покровительство.

О задержании Сергея Иванова стало известно 21 мая, в тот же день его поместили в СИЗО.

В основе уголовного дела против Вадима Мошковича лежит мошенничество с акциями ГК «Солнечные продукты». Как установили правоохранители, бизнесмен приобрел 85% акций компании по заниженной стоимости, взяв на себя обязательства погасить долги холдинга и привлечь дополнительные инвестиции. Вложения не поступили, при этом фигуранты завладели активами на сумму 47 млрд руб. По данным «Ъ», в деле могут появиться новые участники.

Подробнее о деле бывшего тамбовского вице-губернатора — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова