В деле главы «Русагро» с активами в Черноземье могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле основателя холдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Им инкриминируют хищение акций холдинга «Солнечные продукты» у его основателя Владислава Бурова с предварительным ущербом в 47 млрд руб. Это стало известно в ходе рассмотрения в Мосгорсуде апелляционных жалоб на решение Мещанского суда столицы об оставлении фигурантов в СИЗО, сообщает «Ъ».

В середине августа Мещанский суд Москвы продлил господам Мошковичу и Басову арест до 25 ноября. В ходе заседания апелляционной инстанции адвокаты настаивали на нарушениях закона при возбуждении уголовного дела, а также утверждали, что состояние основателя «Русагро» не позволяет содержать его под стражей.

Также в суде выступила адвокат ООО «Сингента» (российская «дочка» Syngenta, владелец — китайская госкорпорация ChemChina) Мария Килессо. Эта компания является потерпевшей как независимый кредитор «Солнечных продуктов». В связи с тем, что фигуранты не закрыли долги холдинга, как якобы обещали перед заключением сделки, перед «Сингентой» и саратовским УФНС не были выполнены обязательства на сумму свыше 1 млрд руб. В ходе заседания госпожа Килессо не исключила, что следствие установит новые эпизоды, а также обвиняемых из числа арбитражных управляющих, оценщиков и лиц, которые «курировали торговые площадки».

По итогам заседания Мосгорсуд отказал защите фигурантов в смягчении меры пресечения. Адвокаты бизнесменов планируют обжаловать это решение в кассации.

Вадим Мошкович и Максим Басов были задержаны в конце марта. Следственный департамент МВД предъявил им обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет колонии). В конце мая господин Мошкович попал под уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову.

Подробнее о заседании в Мосгорсуде — в публикации «Ъ».