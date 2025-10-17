В Крым прибыли все ранее задержанные поезда

Все поезда, которые ранее задерживались в пути, прибыли на станции назначения на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим пассажиров за понимание»,— говорится в сообщении ж/д перевозчика.

«Ъ-Кубань» писал, что около 12:00 мск в Республике Крым задерживались пять пассажирских поездов. Они следовали из Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера и Перми. Минимальное время опоздания составляло 1 час, максимальное — 4,5 часа.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура заявила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой поездов.

Как сообщил ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов, в регионе в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций. В течение прошедшей ночи над республикой уничтожили 32 БПЛА.

Алина Зорина