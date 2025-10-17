Сочи введет инфраструктурный сбор для застройщиков коммерческих объектов
Власти Сочи готовят механизм инфраструктурного сбора для инвесторов, строящих коммерческую недвижимость на курорте. Инициатива направлена на финансирование городской инфраструктуры, которая испытывает повышенную нагрузку из-за активного строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Активное строительство новых объектов санаторно-курортной отрасли, жилых комплексов и иных сооружений увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру. Чтобы рост числа жителей и туристов не привел к ухудшению качества жизни, необходимо своевременно развивать коммунальные и социальные объекты. Для этого видим необходимость в разработке механизма так называемого инфраструктурного сбора», — заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Средства от сбора планируется направлять на модернизацию дорог, инженерных сетей, социальных объектов и зон отдыха. При этом участие инвесторов будет рекомендательным и зависеть от соблюдения четкого регламента.
Размер платежа рассчитывается индивидуально для каждого проекта с учетом площади застройки, типа объекта, местоположения, рельефа, доступности инфраструктуры и экологических рисков.
Документ проходит согласование и антикоррупционную экспертизу.