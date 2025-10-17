Предложения мэрии и думы Краснодара учтут в федеральном законодательстве

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу с председателем городской думы Краснодара Верой Галушко. Они, в частности, обсудили внесение изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях» в части защиты прав жителей на тишину и покой. Сейчас документ прорабатывается ко второму чтению в краевом парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Напомним, в июле этого года краевые парламентарии в первом чтении приняли поправки в региональный закон, согласно которым шуметь нельзя будет ежедневно с 23 до 8 часов и с 13 до 15 часов, а также дополнительно с 8 до 10 часов в выходные и в нерабочие праздничные дни. За несоблюдение этого требования будет установлена административная ответственность. Кроме того, законопроектом планируется дополнить перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан и влекущих наложение административного штрафа, проведением ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, работ по благоустройству территории и других с применением механических средств и технических устройств.

На встрече с Верой Галушко председатель краевого парламента обсудил повестку дня очередного заседания Совета законодателей. Юрий Бурлачко поздравил спикера городского парламента с избранием в состав гордумы VIII созыва и на пост ее председателя, а также вручил удостоверение заместителя председателя Совета законодателей Краснодарского края. Как отметил Юрий Бурлачко, предметом обсуждения на очередном заседании Совета станут в том числе инициативы, направленные на совершенствование федерального законодательства, регулирующего организацию местного самоуправления. При разработке одной из них были учтены предложения администрации Краснодара.

Вера Галушко в свою очередь прокомментировала, что в соответствии с внесенными предложениями предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обязательных требованиях в РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» с целью устранения несовершенства, касающегося проведения оценки применения обязательных требований и экспертизы муниципальных правовых актов, а также проведения оценки регулирующего воздействия. Это, по словам спикера городского парламента, позволит сохранить устоявшийся порядок и оптимизировать деятельность органов местного самоуправления.

Председатель ЗСК резюмировал, что предложенные к внесению в федеральные законы изменения актуальны в деятельности органов местного самоуправления как краевого центра, так и других муниципальных образований.

Василий Хитрых