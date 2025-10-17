МВД: бывший прихожанин хотел заплатить 1 млн за убийство пасторов на Кубани

В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в организации заказного убийства двух пасторов. По данным МВД, предполагаемый организатор преступления — бывший прихожанин христианских общин, в деятельности которых он, по версии следствия, впоследствии разочаровался.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, мужчина намеревался заплатить за расправу один миллион рублей. Операция проводилась сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с ФСБ.

О замысле подозреваемого стало известно оперативным службам заранее, после чего было принято решение провести контролируемую операцию. Мужчина перевел предполагаемому исполнителю 30 тыс. руб. в качестве задатка. Под контролем правоохранителей была инсценирована гибель одной из предполагаемых жертв, а заказчику показали фотографии, подтверждающие «исполнение» убийства. После этого он был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном по найму. Он арестован. На опубликованных кадрах допроса подозреваемый признает вину и заявляет о готовности понести наказание.

Вячеслав Рыжков