В Краснодаре изменят схему движения на улице Дзержинского

В Краснодаре 18 октября с 21:00 на участке улицы Дзержинского — от ул. Грибоедова до ул. Нахимова — введут временную схему организации дорожного движения. Изменения связаны с началом второго этапа строительства подземного пешеходного перехода. Об этом сообщает дептранс Краснодара.

Ранее начало работ откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. Движение транспорта будет частично ограничено в направлении к ТРЦ «Красная площадь» и в центр города, однако количество полос сохранится.

На втором этапе строительства планируется перенос инженерных коммуникаций, подключение газопровода, монтаж лифтов, а также обустройство остановочных пунктов и тротуаров. После завершения работ на участке обновят дорожную разметку и знаки.

Нурий Бзасежев