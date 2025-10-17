Краснодар, согласно исследованию bnMAP.pro, входит в число городов-лидеров по числу нераспроданных квартир. В то же время, по данным «Яндекс Недвижимости», столица Кубани занимает четвертое место среди российских мегаполисов по темпам увеличения продаж квартир в новостройках в третьем квартале 2025 года (число сделок выросло на 46,7% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 4,6 тыс. договоров долевого участия). О ситуации на рынке недвижимости Краснодара и привлекательности вторичного рынка жилья рассказывает старший эксперт компании «Аякс» Ирина Дробот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Дробот

Фото: предоставлено автором Ирина Дробот

Фото: предоставлено автором

«Краснодар уже несколько лет является одним из лидеров по объемам строительства жилья, соответственно, он попал и в лидеры по нераспроданности жилой недвижимости. С отменой массовой льготной ипотеки в прошлом году темпы продаж новостроек существенно снизились во всех регионах. Тем не менее, если не анализировать только исторические максимумы, в Краснодаре сейчас стандартный спрос на жилье — без сильного провала или всплеска.

Продажи в новостройках сейчас поддерживаются семейной ипотекой и новыми удобными форматами рассрочки, а ликвидные объекты вторичного рынка чаще покупают за собственные средства или с привлечением небольшого ипотечного кредита. На “вторичке” доля ипотеки все так же небольшая, за последние две недели она составляет 15-17%. После снижения ключевой ставки до 17% количество запросов по ипотеке увеличивается.

Жилье на вторичном рынке в Краснодаре стоит дешевле. К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры с ремонтом в современном доме Фестивального микрорайона сегодня начинается от 8,5 млн руб. Тогда как в стройке без отделки стоимость такой же квартиры начинается в лучшем случае от 9,5 млн руб. Покупатели с наличными чаще выбирают вторичное жилье из-за более приятной стоимости в сравнении с новостройкой. А те, у кого мало собственных средств, чаще покупают новое жилье — больше вариантов покупки.

Прогнозы в сложившейся обстановке делать сложно, так как все зависит от уровня инфляции и дальнейшего регулирования ключевой ставки. Если Центробанк продолжит дальше цикл снижения, то рынок будет становиться более активным, сделок будет больше. Цены начнут расти вслед за спросом».