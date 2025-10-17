На Кубани осудили бывших супругов за производство 1 кг мефедрона

Краснодарский краевой суд приговорил бывших супругов Полину Подкосову и Андрея Устименко к длительным срокам лишения свободы за изготовление почти 1 кг мефедрона и наркотических прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в феврале 2022 года пара вошла в организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков. Они согласились на роль «варщиков-курьеров» и начали производить мефедрон. Для этого супруги арендовали гараж на улице Уральской в Краснодаре.

Следуя инструкциям кураторов, Подкосова и Устименко приобрели необходимое оборудование и химические реактивы, потратив более 100 тыс. руб. С марта по апрель 2022 года они изготовили более 200 г прекурсора наркотического средства и мефедрон.

Реализовать наркотики пара не успела. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Жители Кубани признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотического средства, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (незаконное производство прекурсора наркотического средства, совершенное в составе организованной группы, в особо крупном размере).

Суд согласился с позицией государственных обвинителей краевой прокуратуры. Подкосовой назначили 13 лет колонии общего режима. Устименко получил 16 лет колонии строгого режима.

Алина Зорина