Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о разговоре Путина и Трампа, саммите в Венгрии и урегулировании на Украине

Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и будущую встречу лидеров в Будапеште. Он также подтвердил, что президент провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, о деталях которого Кремль расскажет в ближайшее время. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О саммите России и США в Венгрии

  • Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже.
  • Организация саммита России и США будет идти поэтапно, но воля президентов встретиться зафиксирована.
  • Венгрия — страна-член НАТО и ЕС, но занимает особую позицию, отстаивая свои интересы. Это вызывает уважение Путина и Трампа.

О разговоре Путина с Трампом

  • Детальное содержание разговора Путина и Трампа должно остаться за пределами СМИ.
  • Разговор президентов был предложен Россией по следам успешной поездки лидера США на Ближний Восток.

О поставках Украине ракет Tomahawk

  • Об угрозе поставок ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора президентов РФ и США следует спрашивать у американских партнеров.

Об украинском урегулировании

  • Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
  • Европа «зашлась в милитаристских амбициях» и подталкивает Киев к продолжению войны.

О графике Путина

  • Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
  • Путин может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием на торжественном мероприятии.

О гибели военкора Ивана Зуева

  • Кремль глубоко соболезнует родным и близким Зуева.
  • Киевский режим ведет осознанную охоту на журналистов, за это преступление виновные должны понести ответственность.
  • Желаем скорейшего выздоровления коллеге, который был вместе с Зуевым (Юрий Войткевич — «Ъ»).

Новости компаний Все