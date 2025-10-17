Песков о разговоре Путина и Трампа, саммите в Венгрии и урегулировании на Украине
Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшие две недели
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и будущую встречу лидеров в Будапеште. Он также подтвердил, что президент провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, о деталях которого Кремль расскажет в ближайшее время. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
О саммите России и США в Венгрии
- Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже.
- Организация саммита России и США будет идти поэтапно, но воля президентов встретиться зафиксирована.
- Венгрия — страна-член НАТО и ЕС, но занимает особую позицию, отстаивая свои интересы. Это вызывает уважение Путина и Трампа.
О разговоре Путина с Трампом
- Детальное содержание разговора Путина и Трампа должно остаться за пределами СМИ.
- Разговор президентов был предложен Россией по следам успешной поездки лидера США на Ближний Восток.
О поставках Украине ракет Tomahawk
- Об угрозе поставок ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора президентов РФ и США следует спрашивать у американских партнеров.
Об украинском урегулировании
- Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.
- Европа «зашлась в милитаристских амбициях» и подталкивает Киев к продолжению войны.
О графике Путина
- Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
- Путин может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием на торжественном мероприятии.
О гибели военкора Ивана Зуева
- Кремль глубоко соболезнует родным и близким Зуева.
- Киевский режим ведет осознанную охоту на журналистов, за это преступление виновные должны понести ответственность.
- Желаем скорейшего выздоровления коллеге, который был вместе с Зуевым (Юрий Войткевич — «Ъ»).