Песков о разговоре Путина и Трампа, саммите в Венгрии и урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и будущую встречу лидеров в Будапеште. Он также подтвердил, что президент провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, о деталях которого Кремль расскажет в ближайшее время. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О саммите России и США в Венгрии

Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже.

Организация саммита России и США будет идти поэтапно, но воля президентов встретиться зафиксирована.

Венгрия — страна-член НАТО и ЕС, но занимает особую позицию, отстаивая свои интересы. Это вызывает уважение Путина и Трампа.

О разговоре Путина с Трампом

Детальное содержание разговора Путина и Трампа должно остаться за пределами СМИ.

Разговор президентов был предложен Россией по следам успешной поездки лидера США на Ближний Восток.

О поставках Украине ракет Tomahawk

Об угрозе поставок ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора президентов РФ и США следует спрашивать у американских партнеров.

Об украинском урегулировании

Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине.

Европа «зашлась в милитаристских амбициях» и подталкивает Киев к продолжению войны.

О графике Путина

Президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин может лично поздравить коллектив RT с двадцатилетием на торжественном мероприятии.

