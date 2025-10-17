Песков переадресовал США вопрос об угрозе поставок Украине ракет Tomahawk

О снижении угрозы поставок ракет Tomahawk Украине после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует спрашивать у американских партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это нужно спрашивать наших американских визави,— уточнил господин Песков на брифинге. — Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, не должно вызывать сомнений».

По итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сказал, что США не собираются поставлять Tomahawk Украине, поскольку их запасы необходимы самому Вашингтону. Как ранее писала газета Financial Times, на вооружении у США есть чуть более 4 тыс. Tomahawk, поэтому в случае одобрения поставок они ограничатся несколькими десятками.