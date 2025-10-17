В Краснодаре неизвестный напал на несовершеннолетнюю девушку с ножом
В Краснодаре полиция проводит проверку по факту нападения на 17-летнюю девушку на улице Героя Яцкова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Неизвестный напал на девушку около 07:15 мск во дворе многоквартирных домов. Он подошел к ней сзади, обхватил ее руками и стал вести в другую сторону. Он повторял несовершеннолетней, что у него есть нож, просил ее «не дергаться». Когда он отвел ее до угла, девушке удалось сбежать.
Сейчас полиция устанавливает личность нападавшего и мотивы его действий. По окончании разбирательства его действиям дадут правовую оценку.