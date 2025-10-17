Курорт Красная Поляна признан лучшим для летнего отдыха в горах по версии премии SKI BUSINESS AWARD

Курорт Красная Поляна стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха» по версии престижной отраслевой премии SKI BUSINESS AWARD.

Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Торжественная церемония вручения наград состоялась накануне в Москве в рамках Форума туристических территорий — 2025, собрав лидеров индустрии, представителей профессионального сообщества и популярных инфлюенсеров.

Премия SKI BUSINESS AWARD проводится с 2017 года и традиционно отмечает лучшие достижения в сфере горнолыжного и всесезонного туризма. В этом году конкурс установил рекорд — было подано 245 заявок, а всего вручено более 60 наград в категориях: горнолыжные комплексы, производители оборудования, отели, рестораны и персоналии, внесшие значительный вклад в развитие индустрии.

Курорт Красная Поляна подтверждает статус всесезонного центра отдыха. Как показывает аналитика, летний турпоток стремительно приближается к зимним показателям, что стало возможным благодаря развитой инфраструктуре, разнообразию активностей и широким возможностям для отдыха гостей любого возраста.

Летом курорт предлагает гостям обзорные прогулки на канатных дорогах, пешие походы по горным экотропам разного уровня сложности, знакомство с природными достопримечательностями — долинами Цирк-1, Цирк-2 и Цирк-3, водопадами Медвежий и Поликаря, купелью на Тропе здоровья и вершиной Чёрная Пирамида. Здесь можно увидеть живописные виды хребта Аибга и сделать эффектные фотографии, которыми славится регион.

Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна

В начале июня гости курорта становятся свидетелями одного из самых красивых природных явлений — цветения рододендронов, а в августе могут наблюдать звездопад Персеиды из оборудованного палаточного лагеря на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Для семей с детьми курорт подготовил множество активностей: скейт-парк, полёты на воздушном шаре и параплане, горные бани, спа-комплексы с современными программами ухода и открытые бассейны. Особое внимание гостей привлекает высокогорный парк аттракционов Gorky Fly — уникальный комплекс на высоте 2200 метров с самым длинным зиплайном в стране (1027 м), горными качелями над пропастью и супертроллеем-маятником, пролетающим между вершинами.

Кроме того, летом действует трансфер до побережья Чёрного моря. В этом этом сезоне для гостей курорта были открыты сразу два пляжа в Сириусе, что позволяет сочетать отдых в горах с морскими впечатлениями. Любителей приключений ждут прогулки на яхтах — возможность увидеть дельфинов, порыбачить, искупаться в открытом море или встретить яркий закат у горизонта.

Летний сезон на Курорте Красная Поляна также насыщен яркими событиями и фестивалями. В числе крупных мероприятий — Bonus Summer Camp, Семейный образовательный форум Леонида Агутина, YOGACAMP и спортивно-музыкальный фестиваль «Игра», который объединяет спорт, музыку и позитивную атмосферу лета в горах.

