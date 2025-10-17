Подрядчика в Лабинском районе подозревают в мошенничестве при ремонте ДК

Лабинская межрайонная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении подрядчика, получившего аванс на капитальный ремонт Дома культуры в станице Ахметовской и не приступившего к выполнению работ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что в рамках краевой программы «Развитие культуры» бюджету Ахметовского сельского поселения была выделена субсидия свыше 66 млн руб. На эти средства муниципальное учреждение «ЦКД ст. Ахметовской» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на капитальный ремонт здания. Подрядчику был перечислен аванс в размере 7,4 млн руб.

Как установила прокуратура, к выполнению второго этапа работ подрядчик не приступил и обязательства по контракту не исполнил. Полученные средства были похищены и использованы в личных целях, что нанесло ущерб бюджету поселения.

Материалы проверки направлены в следственные органы, где по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Вячеслав Рыжков