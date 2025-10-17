В Новороссийске снизят подачу воды на 25%

Подачу воды в Новороссийске 21 октября снизят на 25% в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», ссылаясь на информацию диспетчера Троицкого группового водопровода.

Фото: pixabay.com

По данным МУП «Водоканал», подача воды будет снижена 21 октября с 10:00 до 12:00. Выход на плановый режим водоснабжения планируется в течение двух часов после завершения работ. В этот день вода в дома Новороссийска будет подаваться по утреннему и вечернему графику, с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00.

На период производства аварийно-восстановительных работ «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

София Моисеенко