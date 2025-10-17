В Новороссийске сократили финансирование на ремонт домов, пострадавших от БПЛА

Финансирование на восстановление двух домов, пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске в мае этого года, сократили с 12,8 млн до 6,6 млн руб. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой города Андреем Кравченко и опубликованное на сайте администрации.

Речь идет о домах на Суворовской, 71 (ЖК «Кристалл») и Мысхакском шоссе, 59В (ЖК «Аврора»).

Согласно документу, 5,3 млн руб. выделили для аварийно-восстановительных работ в ЖК «Кристалл», а 1,3 млн руб. будет потрачено для проведения ремонта в ЖК «Аврора».

Как пояснили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города, выделяемая муниципалитетом сумма снизилась, так как из сметы вычли стоимость работ, которые подрядчик оплатил за счет собственных средств.

В ночь со 2 на 3 мая 2025 года Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны киевского режима. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате налета в городе-герое оказались повреждены три жилых дома, травмы получили четыре человека. При обследовании домов экспертной комиссией выяснилось, что в ЖК «Аврора», расположенном на Мысхакском шоссе, 59В, повреждены ограждающие конструкции, а в многоквартирном доме на Суворовской, 71 пострадала несущая стена.

София Моисеенко