Скрывавшегося после ДТП водителя каршеринга задержали под Петербургом

Вечером 15 октября у дома 8 по Гатчинскому шоссе полиция задержала 29-летнего водителя автомобиля каршеринга, скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и ЛО. В момент задержания виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент случился вечером 15 октября на 2-м км автодороги «Спецподъезд», Каршеринговый автомобиль Belgee Х50 сбил 70-летнюю местную жительницу и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Подозреваемого вычислили по аккаунту в каршеринговом сервисе, ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Hyundai скончался в ДТП с «Газелью» под Тихвином, три человека пострадали.

Андрей Маркелов