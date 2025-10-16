Водитель за рулем каршерингового авто насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти

Пешеход в возрасте 70 лет погибла в результате наезда автомобиля Belgee Х50 на втором километре трассы «Спецподъезд». Автомобиль был взят в каршеринг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария со смертельным исходом произошла около 18:44 15 октября. За рулем иномарки был неустановленный водитель. Он сбил шедшую по обочине во встречном направлении пенсионерку, а затем машина съехала в кювет и опрокинулась. Автомобилист сбежал с места ДТП.

Женщина скончалась. Полиция принимает меры для установления личности водителя.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка скончалась в Ленобласти в результате столкновения ВАЗа с иномаркой.

Татьяна Титаева