Водитель Hyundai скончался в ДТП с «Газелью» под Тихвином, три человека пострадали
Утром 13 октября на автодороге «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Виновник ДТП скончался на месте происшествия от полученных травм, 39-летний водитель «Газели» и два его пассажира были доставлены в больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается.
