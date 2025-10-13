Водитель Hyundai скончался в ДТП с «Газелью» под Тихвином, три человека пострадали

Утром 13 октября на автодороге «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Виновник ДТП скончался на месте происшествия от полученных травм, 39-летний водитель «Газели» и два его пассажира были доставлены в больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после ДТП с двумя автомобилями в Отрадном 16-летнего пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов