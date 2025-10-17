В Крым задерживаются пять пассажирских поездов

В Республику Крым задерживаются пять пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

В Крым задерживаются поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера и Перми. Минимальное время опоздания составляет 1 час, максимальное — 4,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания», — сообщает ж/д перевозчик.

Как сообщает Южная транспортная прокуратура, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой поездов из-за происшествия на станции Остряково. В случае их нарушения будут приняты соответствующие меры.

«Ъ-Кубань» писал, что в Республике Крым в результате ночной атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций. По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над регионом уничтожили 32 БПЛА.

Алина Зорина