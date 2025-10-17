Москалькова призвала международные структуры расследовать гибель Ивана Зуева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные структуры к немедленному расследованию гибели военкора «РИА Новости» Ивана Зуева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Где публичное осуждение от Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ? Почему Верховный комиссар ООН по правам человека молчит, когда гибнут те, кто имеет право работать без страха за свою жизнь?»,— написала Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Международные структуры легитимизируют безнаказанность, если продолжат игнорировать убийства российских журналистов под предлогом «сложной ситуации на местах» или недостатка данных, отметила омбудсмен.

16 октября БПЛА в Запорожской области ударил по съемочной группе «Россия сегодня». В результате погиб военкор Иван Зуев. Его коллега Юрий Войткевич выжил, но получил тяжелые ранения. ГУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК РФ.

В МИД России назвали произошедшее «преднамеренными военными преступлениями». Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что смерть Ивана Зуева — пример того, «какую высокую цену платят журналисты по всему миру,... просто пытаясь выполнять свою работу».

Каким запомнили военкора Ивана Зуева — в материале «Ъ» «Остался на войне человеком».