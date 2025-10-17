ООН: гибель военкора Ивана Зуева показывает высокую цену работы журналистов

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал гибель в зоне специальной военной операции военного корреспондента агентства «РИА Новости» Ивана Зуева. Военкор погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара беспилотника ВСУ, тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич.

«Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу»,— приводит «РИА Новости» слова Стефана Дюжаррика.

Иван Зуев работал в «РИА Новости» несколько лет, был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами, в марте ему объявил благодарность Владимир Путин. Юрий Войткевич не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Корреспондент «Ъ» Александр Черных работал с Иваном Зуевым в зоне СВО — и рассказывает важное о погибшем коллеге.

Эрнест Филипповский