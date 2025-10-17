Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После атаки ВСУ на съемочную группу «Россия сегодня» возбуждено уголовное дело

Главное управление Следственного комитета (ГУ СКР) возбудило уголовное дело после того, как украинские военнослужащие атаковали съемочную группу «Россия сегодня» в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, 16 октября БПЛА ударил по съемочной группе «Россия сегодня» в Запорожской области. Погиб военкор «РИА Новости» Иван Зуев. Его коллега Юрий Войтекович тяжело ранен — медики оказывают ему помощь.

Уголовное дело возбудили по ст. 105 УК и ст. 144 УК (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В МИД России назвали гибель Ивана Зуева и ранение Юрия Войтековича «преднамеренными военными преступлениями». Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что смерть господина Зуева — пример того, «какую высокую цену платят журналисты по всему миру,... просто пытаясь выполнять свою работу».

Иван Зуев работал в «РИА Новости» несколько лет. Ему не раз вручали ведомственные и государственные награды. В марте ему объявил благодарность президент России Владимир Путин. Юрий Войтекович многократно освещал вооруженные конфликты в горячих точках и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Корреспондент «Ъ» Александр Черных работал с Иваном Зуевым в зоне СВО. Он рассказал о погибшем коллеге.

