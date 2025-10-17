В Курской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Курской области отменен. Об этом сообщили в ГУ МЧС Курской области. Он действовал с 12 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим установлен в 14 субъектах России, в том числе на всей территории Белгородской области.

С начала 2025 года по 17 октября в Белгородской области зарегистрировано одно возгорание в лесном массиве на площади 0,45 га, в Воронежской — 12 на территории 6,7 га, в Липецкой — два на 551,7 га. В Курской, Орловской и Тамбовской областях пожаров в лесах зафиксировано не было.

1 октября особый противопожарный режим отменили в Липецкой области, с 14-го — в Воронежской.

Кабира Гасанова