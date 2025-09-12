С 12 сентября в Курской области введен особый противопожарный режим, следует из опубликованного постановления правительства региона. Повышенные меры безопасности связаны с установлением на большей части территории региона четвертого класса пожарной опасности из пяти возможных.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Андреев, в районах организована работа оперативных штабов, ведется мониторинг ситуации, установлен запрет на использование открытого огня. Кроме того, запланированы рейдовые проверки.

Постановлением установлены размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим действует в 49 субъектах России, в том числе на всей территории Белгородской и Воронежской областей, а также в восьми районах и округах Липецкой области.

С начала 2025 года по 11 сентября в Белгородской области зафиксирован один лесной пожар на площади 0,45 га, в Воронежской — десять пожаров на площади 6,6 га. Самое крупное возгорание зарегистрировано в июне в Липецкой области — на площади 550 га. В Курской, Орловской и Тамбовской областях пожаров в лесных массивах не установлено.

Анна Швечикова