Сегодня в Воронежской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующий указ с подписью врио губернатора Сергея Трухачева опубликован на сайте облправительства.

Особый противопожарный режим в регионе традиционно отменяют в октябре в связи с установлением прохладной и дождливой погоды. В 2024 году он перестал действовать 25 октября, в 2023-м — 17 октября, 2022-м — 5 октября.

В этом году ограничения на обращение с огнем и въезд в леса ввели в Воронежской области 15 апреля.

В начале октября в Липецкой области отменили противопожарный режим, а в Белгородской — продлили до 26 октября.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), с начала 2025 года в макрорегионе произошло 15 лесных пожаров. 12 возгораний на совокупной площади 6,73 га были зафиксированы в Воронежской области, два — в Липецкой области (551,7 га), один — в Белгородской (0,45 га).

Алина Морозова