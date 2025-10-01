В Липецкой области отменили особый противопожарный режим

Противопожарный режим в Липецкой области отменен. Власти сняли ограничения и на проезд транспорта по лесам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Обеспечение пожарной безопасности в лесах требует комплексных решений. Мы сочетаем традиционные методы патрулирования с современными технологиями, что позволяет эффективно защищать лесной фонд области в любых погодных условиях»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), особый противопожарный режим действует в 35 субъектах России, в том числе на всей территории Белгородской и Воронежской областей.

С начала 2025 года по 30 сентября в Белгородской области зафиксирован один лесной пожар на площади 0,45 га, в Воронежской — десять на площади 6,6 га, в Липецкой — два на площади 551,7 га. В Курской, Орловской и Тамбовской областях пожаров в лесных массивах официально не было.

В конце сентября был оценен ущерб от пожара на участке Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в Усманском районе Липецкой области. Он составил порядка 174 млн руб. при общей площади возгорания 965,5 га.

Мария Свиридова