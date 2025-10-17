В учреждениях соцсферы Кубани начался отопительный сезон

В муниципалитеты Краснодарского края начали подавать тепло по заявочному принципу. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отопление запустили в школах, детских садах и больницах края. До установления среднесуточной температуры ниже +8 градусов тепло будут подавать по заявкам.

В Краснодарском крае отопление поступает в 1,1 тыс. учреждений и 815 многоквартирных домов в 19 районах. Главам муниципалитетов поручили оперативно отрабатывать запросы и не допускать задержек.

«На подготовку к этому отопительному сезону мы направили 10 млрд руб. Модернизировали котельные, обновляли оборудование, строили и меняли теплосети, готовили электросетевое хозяйство и многоквартирные дома. Сейчас муниципалитеты получают паспорта готовности и заключения Ростехнадзора»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2025 году в регионе проводится строительство и модернизация 48 котельных и тепловых сетей. Работы осуществляются в рамках краевой государственной программы «Развитие ТЭК» и с привлечением инвестиций. Обновлению коммунальной инфраструктуры также способствует национальный проект «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 405 млн руб.

Алина Зорина