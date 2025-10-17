Юрий Бурлачко прокомментировал законопроект о сельском туризме на землях виноделов

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал законопроект, который депутаты от Краснодарского края и Республики Крым внесли в Государственную думу несколькими днями ранее. Проект позволит виноградарям и виноделам развивать сельский туризм, создавая туристическую инфраструктуру на землях, где расположены их хозяйства. Предполагается, что новые объекты будут интегрированы в производственные комплексы, формируя единое пространство винодельческого и туристического направления, отметил спикер Заксобрания региона в своем Telegram-канале.

Как отметил Юрий Бурлачко, обсуждение инициативы велось на протяжении длительного времени, поскольку касалось использования земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, кубанские парламентарии тесно взаимодействовали с коллегами из Госдумы и Совета Федерации, а текст законопроекта неоднократно дорабатывался с учетом высказанных замечаний.

Необходимость документа связана, в частности, с реализацией поручения президента России Владимира Путина, данного в мае этого года, об ускорении рассмотрения вопроса упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для развития винодельческой отрасли и сельского туризма. Законопроект также имеет прикладное значение для регионов с развитым виноградарством, прежде всего для Кубани, где отрасль традиционно играет значимую роль в экономике и пользуется господдержкой, отметил спикер ЗСК.

За последние три года объем бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку виноградарей и виноделов края, увеличился в 1,7 раза и превысил 1,3 млрд руб.

По мнению Юрия Бурлачко, принятие законопроекта может стать стимулом для развития туриндустрии. Он отметил, что в условиях конкуренции Краснодарского края и Крыма за туристический поток важно создавать новые точки притяжения.

