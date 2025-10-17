При атаках 118 БПЛА ВСУ за сутки в Белгородской области погибли два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 118 беспилотников и 11 боеприпасов. В результате погибли два человека, еще восемь мирных жителей пострадали. Повреждения установлены в 18 жилых помещениях и 27 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Один человек погиб от удара БПЛА по автомобилю в селе Устинка Белгородского района. Там же пострадали два мирных жителя — они находятся в горбольнице №2 в облцентре. В муниципалитете также повреждены три частных дома и два легковых автомобиля, соцобъект, гараж. Всего за сутки по району выпустили 17 беспилотников.

Второй погибший установлен в селе Дорогощь Грайворонского округа — он скончался после атаки дрона. Еще два человека пострадали в селах Доброе и Гора-Подол. Они проходят лечение в горбольнице №2 Белгорода. В округе также получили разрушения шесть частных домов и 12 транспортных средств, две надворные постройки, гараж, сельхозпредприятие. За сутки по муниципалитету ударили с помощью 24 дронов.

Три мирных жителя получили ранения при атаке БПЛА на рейсовый автобус в Ракитянском районе. Они находятся в городской больнице №2 Белгорода. Также повреждены автобус и грузовой автомобиль. Всего по муниципалитету выпустили два беспилотника.

Последний раненый установлен в Шебекинском округе. Он пострадал из-за попадания боеприпаса в селе Новая Таволжанка. После обследования в горбольнице №2 в облцентре отпущен домой. Также в округе получили разрушения пять частных домов и семь автомобилей, производственное предприятие, линия электропередачи, сельхозпредприятие. За сутки муниципалитет атаковали с помощью 39 беспилотников.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Повреждения установили в 20 жилых объектах и 18 транспортных средствах.

Алина Морозова