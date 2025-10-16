При атаках 103 БПЛА ВСУ за сутки в Белгородской области ранены четыре человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 103 беспилотников и семи боеприпасов. В итоге пострадали четыре человека. Разрушения получили 20 жилых объектов и 18 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один человек пострадал в селе Красный октябрь Белгородского района. Утром бригада скорой доставила раненого в больницу №2 облцентра. Также из-за атаки дронов в муниципалитете повреждены десять жилых объектов и семь транспортных средств. Всего по району выпустили 22 беспилотника.

Также ранения средней степени тяжести получил водитель легкового автомобиля в селе Березовка Борисовского района. Его доставили в больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден. За сутки по муниципалитету выпустили два БПЛА, от удара второго дрона пострадала линия электропередачи — обесточенными остаются два объекта.

Еще двое мирных жителей были ранены в селе Козинка Грайворонского округа. В областной клинической больнице главе Гора-Подольской территориальной администрации Александру Таранику провели операцию, он находится в отделении реанимации. Его жена Людмила Тараник, заместитель главы Козинской территориальной администрации, тоже проходит лечение в областной больнице. Из последствий в муниципалитете — девять поврежденных жилых объектов и пять автомобилей. Всего округ был дважды обстрелян суммарно семью боеприпасами и атакован 16 беспилотниками.

Наиболее массированные атаки пришлись на Шебекинский округ — по муниципалитету выпустили 28 дронов. В Шебекине пострадали два предприятия и грузовой автомобиль. В поселке Маслова Пристань огнем уничтожена одна и повреждены две надворные постройки и частный дом. В селе Муром пострадал один из корпусов сельхозпредприятия. В селе Червона Дибровка — коммерческий объект и легковой автомобиль.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены два человека. Разрушения получили 15 жилых помещений и девять транспортных средств.

Кабира Гасанова