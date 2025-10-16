В Белгородской области БПЛА атаковали автобус и дом, ранено четыре человека

При атаках БПЛА в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Илек-Кошары Ракитянского района в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две пассажирки. В Ракитянской ЦРБ пострадавшему диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки, у одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. По информации от медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара БПЛА по частному дому пострадала мирная жительница. Бойцами самообороны она доставлена в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. На месте атаки повреждена надворная постройка. Для дальнейшего обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в белгородскую городскую больницу №2.

Сегодня еще три мирных жителя пострадали при атаках в Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области.

Ульяна Ларионова