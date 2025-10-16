Три человека ранены из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородской области

Белгородский район и Грайворонский округ Белгородской области подверглись атакам ВСУ. В результате пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия сегодняшних обстрелов Белгородской области

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия сегодняшних обстрелов Белгородской области

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

В селе Добром Грайворонского округа в результате ночной атаки БПЛА пострадала мирная жительница. Ее доставили в горбольницу №2 Белгорода с баротравмой.

В поселке Октябрьском Белгородского района два человека пострадали от удара дрона по парковке соцобъекта. Одному из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой получил баротравму и осколочные ранения. Медики оказывают пациентам необходимую помощь. Также повреждены остекление и фасад здания, легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Головчине загорелись два легковых автомобиля — их уже потушили. В городе Грайворон два дрона повредили две машины. В селе Глотове в частном доме пострадали окна, крыша и фасад. В селе Дунайка FPV-дрон повредил легковой автомобиль. В селе Новостроевка-Первая из-за атаки БПЛА получили разрушения гараж и надворная постройка.

В Белгородском районе в поселке Дубовое в результате падения обломков сбитого беспилотника в частном доме были выбиты окна. В селе Бочковка частный дом атаковали еще одним БПЛА — повреждено остекление.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека. Повреждения зафиксированы в 20 жилых объектах и 18 транспортных средствах.

Алина Морозова