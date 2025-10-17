В Евпатории полностью восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

На территории Евпатории полностью восстановлено электроснабжение после атаки беспилотников, в результате которой пострадали несколько электроподстанций Крыма. Об этом сообщил глава города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

«Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время вода появится во всех районах Евпатории»,— отметил глава Евпатории.

«Ъ-Кубань» писал, что в Республике Крым возможны перебои в электроснабжении из-за атак беспилотников на электроподстанции. Для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения.

Алина Зорина