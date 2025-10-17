Турция обозначила свою позицию по российским военным базам в Сирии

Турецкие власти считают, что сирийское правительство должно само решать, как подходить к двусторонним отношениям с Россией и как их выстраивать. Об этом сообщили «Ъ» источники в МИД Турции в ответ на вопрос об отношении Анкары к возможному военному присутствию России в Сирии. При этом собеседники «Ъ» акцентировали внимание на том, что Анкара выступает за «двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и учете интересов между сирийским правительством и любой третьей страной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии (2016 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии (2016 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Турция проводит активную политику развития взаимодействия между сирийским правительством и международным сообществом для обеспечения постоянной поддержки национальных усилий по установлению стабильности и безопасности в Сирии»,— сообщили «Ъ».

Было подчеркнуто, что в этом ключе Анкара «выступает за суверенные и равноправные двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и учете интересов между сирийским правительством и любой третьей страной». «При этом, естественно, сирийское правительство само решает, как подходить к двусторонним отношениям с Российской Федерацией и как их выстраивать»,— отметили источники.

16 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа в ходе переговоров на этой неделе затрагивали вопрос сохранения в республике российских военных баз. Конкретики в Кремле не привели.

Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа еще весной сообщал, что сирийские власти ведут переговоры с Россией и Турцией о новых соглашениях, касающихся военного присутствия. Анкара и Дамаск 13 августа заключили военное соглашение, которое касалось повышения квалификации бойцов новой сирийской армии, а также передачи переходному правительству во главе с господином аш-Шараа продвинутой военной техники.

Накануне оглашения информации о новом турецко-сирийском военном соглашении «Ъ» узнал, что Дамаск проявил интерес к тому, чтобы российская военная полиция возобновила патрулирование южных провинций Сирии, как она это делала до падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. Как пояснил источник “Ъ”, подобная мера могла бы, по мнению переходного правительства, ограничить военную активность Израиля, занявшего с декабря 2024 года часть южных районов Сирии и продолжающего операции на этой территории.

Анастасия Домбицкая