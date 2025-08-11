Сирия соскучилась по русским военным

Как стало известно “Ъ”, Дамаск проявил интерес к тому, чтобы российская военная полиция возобновила патрулирование южных провинций Сирии, как она это делала до падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года. Как пояснил источник “Ъ”, подобная мера могла бы, по мнению переходного правительства, ограничить военную активность Израиля, занявшего с декабря 2024 года часть южных районов Сирии и продолжающего операции на этой территории. Россия впервые после смены власти в Дамаске возобновила патрулирование, но пока в другом районе Сирии — вблизи северо-восточного города Эль-Камышлы, утверждают арабские СМИ. По их данным, это произошло всего через несколько дней после визита министра иностранных дел Сирии Асада аш-Шайбани в Москву 31 июля — 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские военнослужащие во время репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, 2016 год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российские военнослужащие во время репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, 2016 год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны, сообщил “Ъ” источник, принимавший участие во встрече Асада аш-Шайбани с сирийской диаспорой в Москве 1 августа. После смены власти в Дамаске 8 декабря Армия обороны Израиля заняла часть южных районов Сирии, объявив о создании там буферной зоны в целях безопасности северной границы еврейского государства и защиты местной друзской общины. Россия же была вынуждена ограничить собственное военное присутствие в этом районе.

Возвращение РФ на прежние позиции могло бы «препятствовать вмешательству Израиля в сирийские дела», заявил собеседник “Ъ”.

«Это положительная вещь»,— рассудил он, добавив, что Москва способна в то же время урегулировать отношения переходного правительства с израильтянами.

Через несколько дней после визита в Москву господина аш-Шайбани патрули российской военной полиции впервые с момента падения режима Асада были замечены в окрестностях города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии. Как утверждает саудовская газета Asharq Al-Awsat, военная колонна в сопровождении двух вертолетов проследовала на восток от этого населенного пункта, который расположен на границе с Турцией и де-факто находится в зоне ответственности Демократических сил Сирии (ДСС) — контролируемого курдами военного альянса.

Источник “Ъ” называет активность России в Эль-Камышлы результатом активизирующегося взаимодействия между переходным правительством и Москвой. При этом он обращает внимание на то, что патрулирование велось без участия представителей ДСС, которые до сих пор спорят с переходным правительством о статусе своей автономной территории на востоке Сирии.

После смены власти в Дамаске российские военные сохранили за собой пункт материально-технического обеспечения ВМФ в провинции Тартус, а также авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Как отмечало катарское издание Al Araby Al Jadeed, российские ВВС также продолжают эксплуатировать военный аэродром в Эль-Камышлы.

Что касается южных районов Сирии, где по-прежнему происходят кровопролитные столкновения на этноконфессиональной почве, то на сегодняшний день Израиль остается там доминирующей внешней силой. Он выступает за демилитаризацию территории от собственных границ до южных пригородов Дамаска и крайне настороженно относится к появлению отрядов переходного правительства в этой зоне.

Источник “Ъ” в Израиле заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху может дать согласие на возвращение российских патрулей на юг Сирии, но для этого потребуются специальные договоренности между израильской и российской сторонами.

Как напомнил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, присутствие России в южных провинциях Сирии до смены власти в Дамаске отвечало израильским интересам. «Российские патрули должны были не допустить развертывания на юге Сирии проиранских группировок,— отметил собеседник “Ъ”.— Однако это было сделать сложно из-за отсутствия ясного критерия того, что такое "силы, аффилированные с Ираном"». Господин Семенов напомнил, что при предыдущем правительстве многие проиранские формирования влились в состав вооруженных сил и спецслужб Сирийской Арабской Республики.

Израиль, как сообщало 1 марта агентство Reuters, в контактах с США выступал за сохранение российских военных баз в Латакии и Тартусе после падения режима Асада. Опасения израильской стороны были связаны с тем, что «бесхозные» объекты в случае ухода россиян может занять Турция — один из основных зарубежных партнеров переходных властей Сирии. В Израиле рассматривают Анкару как опаснейшего регионального конкурента и считают Россию хорошим противовесом турецкой военной активности.

Нил Кербелов