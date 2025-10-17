На Кубань пытались ввезти 20 т зараженных кабачков

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Краснодарский край 20 т кабачков из Турции, зараженных западным цветочным трипсом — карантинным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

12 октября специалисты обнаружили живых особей западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в партии кабачков весом 20,3 т при карантинном фитосанитарном контроле в морском пункте пропуска «Новороссийск». Продукция прибыла из Турции.

Западный цветочный трипс входит в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Зараженную партию овощей вернули отправителю.

Алина Зорина