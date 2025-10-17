В Северной Осетии объем инвестиций в курорт «Мамисон» достиг 20 млрд рублей

С лета количество резидентов и ожидаемый объем инвестиций в особую экономическую зону курорта «Мамисон» увеличились на треть — до 13 резидентов с возможностью вложить 20 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные заместителя генерального директора института развития Кавказ.РФ Николая Гончарова на Форуме туристических территорий в Москве.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На курорте планируют построить более 2,5 тыс. номеров со сроком ввода в 2028 году. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», всесезонный курорт «Мамисон» прирастает новыми трассами и системой искусственного оснежения.

«Запланирована постройка более 11 ресторанов и кафе, в целом на 11 тыс. посещений в год»,— добавил господин Гончаров.

В целом в ближайшие три года на развитие горнолыжных курортов, которые находятся под управлением корпорации Кавказ.РФ, из федерального бюджета будет выделено 12,6 млрд руб. В 2026-2028 годах на заявленные средства планируют построить 15 объектов инфраструктуры: на Эльбрусе начинается строительство новой зоны катания восточного сектора, будет возведен сервисный центр на Поляне Азау и альпинистская гостиница «Приют одиннадцати».

Кроме этого, на всесезонном курорте Ведучи возводится канатная дорога VL1, которая соединит две вершины над Аргунским ущельем.

Наталья Белоштейн