Кавказ.РФ направит на развитие курортов более 12 млрд рублей
На развитие горнолыжных курортов, которые находятся под управлением корпорации Кавказ.РФ, в ближайшие три года из федерального бюджета будет выделено 12,6 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В 2026-2028 годах на анонсированные средства будут построены 15 объектов инфраструктур: на Эльбрусе начинается строительство новой зоны катания восточного сектора, будет возведен сервисный центр на Поляне Азау и альпинистская гостиница «Приют одиннадцати», отметили в пресс-службе Кавказ.РФ.
Кроме этого, на всесезонном курорте Ведучи возводится канатная дорога VL1, которая соединит две вершины над Аргунским ущельем. Здесь появится гараж ратраков, они будут обеспечивать высокое качество горнолыжных трасс. А всесезонный курорт Мамисон прирастает новыми трассами и системой искусственного оснежения.
Как ранее сообщалось, Кавказ.РФ объявил конкурс на установку четырех пассажирских подвесных канатных дорог на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Начальная цена контракта 7 млрд руб.
Согласно проекту договора, подрядчику необходимо разработать проект и установить оборудование для канатных дорог. Срок завершения работ — 25 декабря 2028 года.