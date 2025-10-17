Нарышкин: поставки ракет Tomahawk Украине повысят риски мировой безопасности

Если США начнут поставлять ракеты Tomahawk Украине, это существенно повысит риски мировой безопасности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг... существенным образом повысит риски в сфере безопасности -— не только европейской, но и мировой»,— заявил глава СВР на полях 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде (цитата по ТАСС).

Накануне вопрос о поставках ракет Tomahawk украинской стороне обсудили президенты США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, отметил господин Нарышкин. По итогам беседы господин Трамп заявил, что не собирается поставлять Tomahawk Украине, так как запасы ракет нужны самому Вашингтону.

Кроме того, президенты договорились встретиться в Будапеште в ближайшее время. Точную дату саммита не анонсировали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что переговоры могут состояться в течение двух недель.

