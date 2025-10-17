«Доказать умысел на оговор крайне сложно»

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор местной жительнице за заведомо ложный донос об изнасиловании, а также совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, совершенных с применением насилия и угрозой их применения, в отношении двух знакомых (ч.2 ст.306 УК РФ). Как выяснилось, она пошла на оговор, чтобы скрыть от своего сожителя факт добровольного вступления в интимные отношения. Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов рассказал «Ъ-Новороссийск» о последствиях ложных обвинений для всех сторон подобных дел.

Алексей Иванов

Фото: предоставлено автором

«Дела о заведомо ложных доносах об изнасиловании действительно встречаются, но их крайне редко в сравнении с общим числом заявлений о преступлениях против половой неприкосновенности.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, за первое полугодие 2024 года по ст. 306 УК РФ (“Заведомо ложный донос”) было осуждено 554 человека, а оправдан лишь один человек, что говорит о высокой степени обоснованности обвинительных приговоров по этой статье. Из этого числа на долю ложных обвинений в сексуальных преступлениях приходится не более 5-7%. Для сравнения: только по ст. 131-132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера) осуждено 2115 человек.

Но здесь важна не частота, а ущерб от каждого отдельного случая для невиновных мужчин: их жизнь может радикально измениться еще до оправдания — арест, испорченная репутация, психологическая травма. С другой стороны, для реальных жертв такие истории подрывают доверие к ним, заставляя правоохранительные органы и общество смотреть на каждую заявительницу с подозрением, что является вторичной виктимизацией.

Что касается того, как мужчине защитить себя от возможного ложного обвинения, универсального рецепта не существует. Полной гарантии не даст никто, но серьезно снизить риски можно, если придерживаться мер правовой гигиены, которые помогают выстроить линию защиты.

Фиксируйте добровольность общения. Мы живем в цифровую эпоху: переписка, сообщения, аудио- и видеозаписи могут подтвердить отсутствие принуждения. Фразы, договоренности о встрече, общий контекст общения имеют значение.

Не следует вступать в конфликты и высказывать угрозы. Агрессивные сообщения после контакта часто интерпретируются как давление или попытка скрыть преступление.

При любых сомнениях нужно сразу обращаться к адвокату. Даже опрос требует профессионального сопровождения. Именно с него начинаются большие проблемы. Не стоит давать объяснения без защиты.

Если обвинение заведомо ложное, добивайтесь возбуждения дела по ст. 306 УК РФ.

В моей практике встречались подобные дела. Успешный исход всегда зависел от времени подключения защитника и полноты доказательств невиновности, собранных еще на стадии проверки. В одном из случаев прекращение уголовного преследования стало возможным благодаря тому, что следователю сразу была представлена переписка, где заявительница сама инициировала встречу, а также показания очевидцев. Следователь, увидев объективную картину, отказал в возбуждении дела.

Важно понимать: ложный донос — самостоятельное преступление, и доказать умысел на оговор крайне сложно, поэтому любое осуждение по этой статье — результат тщательной проверки и реальной доказанности вины.

Уголовный процесс построен на принципе равной защиты прав всех участников — как потерпевших, так и обвиняемых. Однако система в целом ориентирована не на то, чтобы поверить кому-то, а чтобы доказать факт преступления».